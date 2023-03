Biden | stretta sulle armi | “Più controlli su vendite e acquisti”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Joe Biden lancia una stretta sulla vendita delle armi. Il presidente firma un ordine esecutivo in cui inasprisce i… - Piergiulio58 : Biden, stretta sulle armi d'assalto: 'Più controlli su vendite e acquisti'. Joe Biden spiega il suo ordine esecutiv… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Joe Biden lancia una stretta sulla vendita delle armi. Il presidente firma un ordine esecutivo in cui inasprisce i contro… - andremaggio : Cosa c'è davvero nella (mini) stretta di Biden sulle armi - romatoday : Cosa c'è davvero nella (mini) stretta di Biden sulle armi -

La Casa Bianca tenta di arginare l'epidemia di violenza armata negli Usa e vara unache prevede nuovi controlli sui precedenti di chi acquista pistole e fucili. Joefirma un ordine esecutivo che "avvicina gli Stati Uniti il più possibile ai controlli universali sui ...Più di 4 statunitensi su 10 vivono in famiglie con almeno un'arma. Il presidente firma un ordine esecutivo per aumentare il numero di controlli su chi acquista. Una veranegli Usa di fatto è impossibile per le posizioni della destra repubblicana, per la forza della lobby armiera e (non ultimo) per il secondo ...ha illustrato le nuove norme a Monterey Park (Los Angeles, California), incontrando i parenti delle vittime della sparatoria in cui furono uccise 11 persone nel mese di gennaio. E' arrivato ...

Joe-Biden firma ordine-esecutivo regolamentazione armi assalto sparatoria Monterey-Park. Biden, stretta sulle armi d'assalto: "Più controlli su vendite e acquisti" Il presidente americano spiega il ...