Biathlon | “La Drømmelaget” norvegese approccia la tappa finale con l’ambizione di riscrivere la storia

(Di mercoledì 15 marzo 2023) La Coppa del Mondo diè prossima all’epilogo. Da domani, Oslo sarà teatro dellaconclusiva del massimo circuito. Il sipario calerà in Norvegia. Proprio nella nazione che, in campo maschile, manderà in archivio una stagione da ricordare negli annali. Se fossimo in ambito calcistico dovremmo scomodare nomignoli quali “L’Inter dei record” del 1988-89 o “Il Milan degli invincibili” del 1991-92. Vale la pena di approfondire quanto fatto dal Paese scandinavo nell’arco di questo 2022-23 ormai prossimo al termine, poiché la superiorità messa in campo è talmente eclatante da lasciare sgomenti. A oggi si sono disputate 22 gare individuali di primo livello. I norvegesi ne hanno vinte 19. D’accordo, 16 portano la firma di un solo uomo. Però, Johannes Bø a parte, anche Sturla Holm Lægreid, Johannes Dale e Vetle Sjåstad Christiansen hanno saputo ...