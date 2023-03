Biathlon, Coppa del Mondo 2023: i convocati dell’Italia per l’ultima tappa ad Oslo. Vittozzi e Wierer cercano la rimonta su Simon (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Coppa del Mondo di Biathlon è arrivata alla sua ultima settimana. La chiusura della stagione sarà ad Oslo ed in campo femminile c’è ancora tanto in ballo. Infatti la sfera di cristallo generale non è ancora stata assegnata e la francese Julia Simon è vicinissima ad alzare l’ambito trofeo. In casa Italia si sogna ancora una straordinaria rimonta con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, che dovranno essere perfette e sperare in un passo falso della transalpina. Simon guida con 1003 punti, seguita da Vittozzi e Wierer, rispettivamente con 859 e 818 punti. Wierer e Vittozzi saranno ovviamente le punte di diamante della squadra femminile, che sarà composta da sei atlete al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ladeldiè arrivata alla sua ultima settimana. La chiusura della stagione sarà aded in campo femminile c’è ancora tanto in ballo. Infatti la sfera di cristallo generale non è ancora stata assegnata e la francese Juliaè vicinissima ad alzare l’ambito trofeo. In casa Italia si sogna ancora una straordinariacon Lisae Dorothea, che dovranno essere perfette e sperare in un passo falso della transalpina.guida con 1003 punti, seguita da, rispettivamente con 859 e 818 punti.saranno ovviamente le punte di diamante della squadra femminile, che sarà composta da sei atlete al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : DOPPIETTA AZZURRAAAAAAAAAAAAAAAA???? Che gara a Östersund: Dorothea Wierer vince la 15km individuale, Lisa Vittozzi… - Eurosport_IT : WIERER-VITTOZZI FAVOLOSE! ?? Giornata indimenticabile per l'Italia del biathlon, che nella individuale femminile ce… - ItaliaTeam_it : TRIPUDIO A ÖESTERSUNDDDD?????? In Svezia, una favolosa Dorothea Wierer vince la 15km individuale di Coppa del Mondo!… - FondoItalia : Biathlon - Epilogo a Oslo per la Coppa del Mondo; Italia con 11 atleti, torna Michela Carrara - BiathlonAzzurro : Dopo gli annunci di Marte Olsbu Roeiseland e Denise Herrmann avvenuti ieri, anche la francese Anais Chevalier-Bouch… -