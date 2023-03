Biathlon, Coppa del Mondo 2022/2023: 11 azzurri convocati per la tappa finale di Oslo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Biathlon si prepara a concludere la sua stagione, con la tappa finale di Coppa del Mondo in scena ad Oslo da giovedì 16 a domenica 19 marzo. L’Italia si presenta al via con Dorothea Weirer e Lisa Vittozzi ancora in corsa per il successo nella generale; con loro anche Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Rebecca Passler e Michela Carrara, presente nella località scandinava in quanto finita all’interno della top ten nella classifica generale di IBU Cup. In campo maschile, invece, riflettori puntati su Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Daniele Cappellari e Patrick Braunhofer. Si inizia giovedì con la sprint maschile, poi venerdì quella femminile, sabato le due gare ad inseguimento e domenica le due mass start. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilsi prepara a concludere la sua stagione, con ladidelin scena adda giovedì 16 a domenica 19 marzo. L’Italia si presenta al via con Dorothea Weirer e Lisa Vittozzi ancora in corsa per il successo nella generale; con loro anche Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Rebecca Passler e Michela Carrara, presente nella località scandinava in quanto finita all’interno della top ten nella classifica generale di IBU Cup. In campo maschile, invece, riflettori puntati su Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Daniele Cappellari e Patrick Braunhofer. Si inizia giovedì con la sprint maschile, poi venerdì quella femminile, sabato le due gare ad inseguimento e domenica le due mass start. SportFace.

