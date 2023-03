Biasin | «Inzaghi | anche oggi più critiche che complimenti Trovo…»

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Fabrizioha parlato di Simone, criticato ancora dopo il pari in casa del Porto che consente all’Inter il passaggio ai quarti di Champions League.– Queste le parole su Twitter da parte di Fabriziosulleper Simonedopo il pareggio in Porto-Inter che consente alla squadra nerazzurra l’accesso ai quarti di finale di Champions League. “persono piùche. E lo trovo profondamente ingiusto“. Fonte: Twitter FabrizioInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

Fabrizio, giornalista e tifoso nerazzurro, ha celebrato il successo con una serie di tweet: ... mostruoso') e per il portiere, con una nota polemica nei confronti di('Dai godiamo per ...Non ci sta a sentire solo critiche sull'Inter Fabrizio. La firma del quotidiano Libero, noto simpatizzante nerazzurro, si sfoga su twitter e scrive ...è più da autogestione così che ...A pochi giorni dalla gara di Champions League contro il Porto, la squadra di Simonerimedia ... Il giornalista Fabrizioprova a difenderlo: 'Puntare il dito su Lautaro per un rigore ...

Inter, quella di stasera è una partita che vale prestigio, soldi e il futuro. Se non di tutti, sicuramente di Inzaghi.Nel suo editoriale per Sportitalia, Fabrizio Biasin ha sottolineato l'importanza di Porto-Inter soprattutto per il futuro di Simone Inzaghi