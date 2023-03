Biasin: «Inter a testa alta! Inzaghi può crescere qui. Ora obiettivo…» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Biasin parla della qualificazione ai quarti di Champions League dell’Inter e delle ambizioni future. Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, all’indomani della sfida a Porto, il giornalista e tifoso nerazzurro esprime le sue preferenze sui sorteggi e un suo giudizio su Inzaghi. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di “Microfono Aperto”. AMBIZIONI – All’indomani dalla qualificazioni ai quarti di Champions League dell’Inter, Fabrizio Biasin analizza su più fronti la situazione dei nerazzurri. Di seguito le dichiarazioni del giornalista Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva: «Sorteggio dei quarti? Qualunque genere di incastro comporterà dei problemi. Uno si ricorda le prestazioni del City o del Bayern e pensa sia meglio evitarle ma non è che le altre ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023)parla della qualificazione ai quarti di Champions League dell’e delle ambizioni future.venuto sulle frequenze di Radio Sportiva, all’indomani della sfida a Porto, il giornalista e tifoso nerazzurro esprime le sue preferenze sui sorteggi e un suo giudizio su. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di “Microfono Aperto”. AMBIZIONI – All’indomani dalla qualificazioni ai quarti di Champions League dell’, Fabrizioanalizza su più fronti la situazione dei nerazzurri. Di seguito le dichiarazioni del giornalistavenuto sulle frequenze di Radio Sportiva: «Sorteggio dei quarti? Qualunque genere di incastro comporterà dei problemi. Uno si ricorda le prestazioni del City o del Bayern e pensa sia meglio evitarle ma non è che le altre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Biasin: «Inter a testa alta! Inzaghi può crescere qui. Ora obiettivo...» - - RadioSportiva : «Il derby tra #Inter e #Milan riporterebbe Milano sotto i riflettori che merita. Le più abbordabili per le italiane… - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: Biasin: “Porto-Inter decisiva per Inzaghi. Molti lo danno già trombato e poco ci manca” - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: Biasin: “Inzaghi ha colpe, ma Inter non allo sbando. La verità? Manca un giocatore preciso” - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Biasin: “Inzaghi ha colpe, ma Inter non allo sbando. La verità? Manca un giocatore preciso” -