Bettiol | ' ' Milano - Torino per ritrovare la gamba E sulla Sanremo' '

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoBardella2 : Milano-Torino 2023 (192 km, disl di 863m) #MilanoTorino ?????????? Groenewegen ???????? Gaviria, Meeus, Girmay ??… -

Alberto, il ritorno dopo la caduta alle Strade Bianche: '- Torino per ritrovare la gamba. Alla Sanremo i favoriti sono altri: ...A tre giorni dalla- Sanremo sarà un festival per i velocisti: Mark Cavendish, vincitore nel ... Torna alle corse Alberto, dopo la grande paura alla Strade Bianche, quando ha battuto ...Stamattinalamentava ancora un po' di mal di testa e dunque si è deciso di non rischiare: se il recupero procederà nella giusta direzione,sarà al via della- Torino di ...

Milano-Torino 2023, la startlist ufficiale: Cavendish tenta il bis ... Bicisport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Mercoledì la classica più antica: prima edizione 1876. Partenza da Rho e arrivo a Orbassano dopo 192 km. Rientra Bettiol dopo la caduta alla Strade Bianche: test per Sanremo. Debutta l’olimpionico Car ...