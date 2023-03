Berrettini-Ivashka stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Challenger Phoenix 2023

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Matteosfiderà Ilyanel primo turno dell’ATPdi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città statunitense. Dopo la prematura eliminazione a Indian Wells, il tennista azzurro ha scelto di ripartire dall’Arizona, accettando la wild card da parte degli organizzatori. Esordio tutt’altro che agevole per Matteo, il quale se la vedrà contro il bielorusso, capace di spingersi fino al terzo turno nel deserto californiano e persino di strappare un set al russo Daniil Medvedev.ha vinto tutti e tre i precedenti (due negli Slam e uno in un), pertanto scenderà in campo con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio c’è un ottavo di finale contro l’altro azzurro Matteo Arnaldi, ...

Dopo quella arrivata contro(prossimo avversario di Matteonel Challenger 175 di Phoenix ), le vittorie consecutive del russo si aggiornano a 16 . Il buon Daniil non perde da quasi ...

Oggi, mercoledì 15 marzo, Matteo Berrettini torna in campo nel Challenger di Phoenix, negli Stati Uniti. Il romano, uscito di scena nel secondo turno del Masters1000 di Indian Wells per mano del giapp ...