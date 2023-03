Bergamo Film Meeting, uno spaccato dell’Est Europa tra politica e scontri generazionali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Bergamo. Uno spaccato dell’Est Europa, tra politica, questioni etiche e scontri generazionali. Questo unisce i tre Film programmati a Bergamo Film Meeting nel pomeriggio di martedì 14 marzo in Auditorium di Piazza della Libertà. Gli ultimi sessant’anni di storia della Polonia si intrecciano con la vita del politico Jan Bratek (interpretato da Jerzy Sthur) in Obywatel (Il cittadino, 2014, diretto dallo stesso Sthur). Nella Polonia post-comunista, Bratek, portavoce della curia di Varsavia, professa la propria fede cattolica all’interno di un talk show, ma viene sbugiardato dal pubblico e, all’uscita degli studi televisivi, è protagonista suo malgrado di un tragicomico incidente: una lettera dell’insegna ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 marzo 2023). Uno, tra, questioni etiche e. Questo unisce i treprogrammati anel pomeriggio di martedì 14 marzo in Auditorium di Piazza della Libertà. Gli ultimi sessant’anni di storia della Polonia si intrecciano con la vita del politico Jan Bratek (interpretato da Jerzy Sthur) in Obywatel (Il cittadino, 2014, diretto dallo stesso Sthur). Nella Polonia post-comunista, Bratek, portavoce della curia di Varsavia, professa la propria fede cattolica all’interno di un talk show, ma viene sbugiardato dal pubblico e, all’uscita degli studi televisivi, è protagonista suo malgrado di un tragicomico incidente: una lettera dell’insegna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... the_real_galaga : @BigBigKimShark Bene allora andiamo a prenderci un caffè in piazza Bergamo e poi un film ?? - BalcaniCaucaso : E' in corso, fino a domenica 19, il @BFMEETING che, anche quest'anno, ha garantito grande attenzione all'est Europa… - BFMEETING : Si scommette sul franco-belga 'Le Prix du passage' di Thierry Binisti e sull'italiano 'Le proprietà dei metalli' di… - BFMEETING : Davvero una carriera lunga ed eccezionale per un uomo “dalla faccia come le altre”: Jerzy Stuhr e #Cineforum (che a… - Mikfinoallafine : @Graghibe65 @CalcioFinanza Assolutamente Si riempiono la di programmi e poi.... Film già visti in Italia Dove c'è… -