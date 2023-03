Bergamo è la 5ª provincia italiana per valore dell’export (Di mercoledì 15 marzo 2023) Bergamo. Con un totale annuo di 20.197 milioni di euro esportati, Bergamo scala la classifica delle province esportatrici italiane, superando Firenze e Bologna. Le esportazioni bergamasche, cresciute dall’anno precedente del 16,1%, si collocano per valore dopo quelle di Milano, Torino, Vicenza e Brescia e contribuiscono per il 3,2% al totale nazionale. Le corrispondenti variazioni del totale per la Lombardia e per l’Italia sono del 19,1% e del 20,0%. Le importazioni sono state pari a 14.682 milioni (+29,9% sull’anno precedente, contro +22,7% in Lombardia e +36,4% in Italia). I settori trainanti dell’export provinciale hanno totalizzato i seguenti risultati: macchinari (4.720 milioni, +10,2%), prodotti chimici (3.136 milioni, +17,0%), metalli di base (2.831 milioni, +29,3%), gomma e materie plastiche ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 marzo 2023). Con un totale annuo di 20.197 milioni di euro esportati,scala la classifica delle province esportatrici italiane, superando Firenze e Bologna. Le esportazioni bergamasche, cresciute dall’anno precedente del 16,1%, si collocano perdopo quelle di Milano, Torino, Vicenza e Brescia e contribuiscono per il 3,2% al totale nazionale. Le corrispondenti variazioni del totale per la Lombardia e per l’Italia sono del 19,1% e del 20,0%. Le importazioni sono state pari a 14.682 milioni (+29,9% sull’anno precedente, contro +22,7% in Lombardia e +36,4% in Italia). I settori trainantile hanno totalizzato i seguenti risultati: macchinari (4.720 milioni, +10,2%), prodotti chimici (3.136 milioni, +17,0%), metalli di base (2.831 milioni, +29,3%), gomma e materie plastiche ...

