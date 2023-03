Benzina, oggi prezzi in calo alla pompa (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Scendono oggi le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, così come i prezzi dei carburanti alla pompa, con Q8 che ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana. Brent sotto gli 80 dollari per la prima volta da due mesi. A pesare sono i timori di un ‘contagio’ dopo il fallimento della Silicon Valley Bank. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: Benzina self service a 1,862 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,865, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Scendonole quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, così come idei carburanti, con Q8 che ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati die gasolio standoconsueta rilevazione di Staffetta Quotidiana. Brent sotto gli 80 dollari per la prima volta da due mesi. A pesare sono i timori di un ‘contagio’ dopo il fallimento della Silicon Valley Bank. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,862 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,865, ...

