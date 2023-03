Benzina, oggi prezzi in calo alla pompa (Di mercoledì 15 marzo 2023) Scendono oggi le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, così come i prezzi dei carburanti alla pompa, con Q8 che ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Scendonole quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, così come idei carburanti, con Q8 che ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati die ...

Benzina, oggi prezzi in calo alla pompa Scendono oggi le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, così come i prezzi dei carburanti alla pompa, con Q8 che ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

L'aria che tira sui giornali. Meloni, un'altra tegola però stavolta è green - Primaonline (che già era riuscita a stoppare in extremis l'altra odiosa decisone dell'Ue di bloccare benzina e diesel dal 2035). Sfido il lettore che oggi sfoglia i giornali a capirci qualcosa perché, da A a D, è lungo l'elenco delle posizioni contrastanti.

Lo Sri Lanka paralizzato da uno sciopero generale "Negli ultimi due anni i prezzi della benzina sono rimasti bassi, ma ora improvvisamente sono schizzati alle stelle", spiega un tassista. "Se prima per l'energia spendevo all'incirca il 20% dei miei redditi, oggi supero il 50%."

Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid E-CVT 4WD Yoru nuova a Olgiate Olona un motore benzina e due elettrici, per la Suzuki più potente di sempre: 306 cavalli, ma costi di gestione contenuti grazie alle agevolazioni previste per le vetture ibride.

Contro allo stop del motore termico dal 2035 A Strasburgo è stata definita la posizione dei Paesi contrari all'Euro 7 ed allo stop della vendita di auto con motore termico benzina e diesel dal 2035. Contro la direttiva europea oltre all'Italia.