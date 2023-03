Benedetta Primavera: Loretta Goggi punta su Morgan e Amanda Lear per la seconda puntata – Tutti gli ospiti (Di mercoledì 15 marzo 2023) Loretta Goggi Dopo l’esordio a prova di sbadiglio di venerdì scorso (qui la recensione), Loretta Goggi ci riprova. L’obiettivo è scongiurare un (fatale) calo d’ascolti che potrebbe essere sia fisiologico sia sintomatico di mancato gradimento da parte del pubblico della prima puntata di Benedetta Primavera. Anche in questo secondo appuntamento il programma promette di offrire un viaggio all’interno del mondo dello spettacolo per fare un parallelo tra il passato e il presente con i tanti ospiti che si alterneranno al fianco della padrona di casa: ci saranno Ambra Angiolini, Amanda Lear, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bianca Guaccero, Morgan e (ancora) Flavio Insinna. Per ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 15 marzo 2023)Dopo l’esordio a prova di sbadiglio di venerdì scorso (qui la recensione),ci riprova. L’obiettivo è scongiurare un (fatale) calo d’ascolti che potrebbe essere sia fisiologico sia sintomatico di mancato gradimento da parte del pubblico della primata di. Anche in questo secondo apmento il programma promette di offrire un viaggio all’interno del mondo dello spettacolo per fare un parallelo tra il passato e il presente con i tantiche si alterneranno al fianco della padrona di casa: ci saranno Ambra Angiolini,, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bianca Guaccero,e (ancora) Flavio Insinna. Per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiarafrancini : ??Benedetta Primavera?? Stasera alle 21,30 su @RaiUno Loretta… per me UN SOGNO!!!! - CorriereCitta : Benedetta Primavera, anticipazioni seconda puntata: chi sono gli ospiti di venerdì 17 marzo 2023 - giovannizambito : Loretta Goggi, Benedetta Primavera: gli ospiti della seconda puntata - RosarioLavorgna : ROMA - Dopo l’esordio di sette giorni fa, venerdì 17 marzo andrà in onda in prima serata (ore 21.25) il secondo app… - rivieracalabria : L'omaggio di Chiara Francini a Loretta Goggi - Benedetta Primavera 10/03/2023 -