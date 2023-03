BellaMa’ e la ‘meditazione del soffione’ di Marco Columbro – Video (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pierluigi Diaco - BellaMa' Inizio “surreale” nella puntata odierna di BellaMa’. Mentre assistevano al programma di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco, i telespettatori sono stati traghettati, così come il pubblico presente in studio, nella meditazione del soffione proposta dall’ospite Marco Columbro. “Non so quanti di voi hanno avuto a che fare con la meditazione. Si divide in due categorie: la meditazione attiva, che è quella in cui si fanno visualizzazioni, mantra, con parole sacre, e mudra, con i gesti delle mani, e poi c’è la meditazione passiva, che è quella a occhi chiusi e in cui ci si concentra sul respiro. Questa è la più facile, la prima meditazione a cui approcciamo, e poi si va avanti con sempre più approfondite tecniche“ ha esordito Columbro su richiesta di Diaco, che dopo diverse spiegazioni ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pierluigi Diaco - BellaMa' Inizio “surreale” nella puntata odierna di. Mentre assistevano al programma di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco, i telespettatori sono stati traghettati, così come il pubblico presente in studio, nella meditazione del soffione proposta dall’ospite. “Non so quanti di voi hanno avuto a che fare con la meditazione. Si divide in due categorie: la meditazione attiva, che è quella in cui si fanno visualizzazioni, mantra, con parole sacre, e mudra, con i gesti delle mani, e poi c’è la meditazione passiva, che è quella a occhi chiusi e in cui ci si concentra sul respiro. Questa è la più facile, la prima meditazione a cui approcciamo, e poi si va avanti con sempre più approfondite tecniche“ ha esorditosu richiesta di Diaco, che dopo diverse spiegazioni ...

