Belen Rodriguez assente a “Le Iene” | Claudio Santamaria | “Non sta bene | conduco io”

(Di mercoledì 15 marzo 2023)diserta la puntata de “Le” di martedì 14 marzo. A condurre il programma di Italia 1 al posto della conduttrice e showgirl argentina èsostituisce la“Buonasera e benvenuti a Le! – dice l’attore in apertura di puntata – Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti di voi avranno notato che io non sonoe che lei non è accanto a me. Un motivo c’è,non è stata, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!“. Max Angioni ...

Martedì 14 marzo è andata in onda una nuova puntata de " Le Iene ". Tuttavia, a condurre lo show non c'era come di consueto Belénbensì Claudio Santamaria. L'attore è salito sul palco per un'emozionante monologo in cui ha parlato di genitorialità. Claudio Santamaria si è raccontato senza filtri, rivolgendosi anche a ...Da Maddalena Corvaglia (testimone di nozze) a, fino all'arrivo della bellissima sposa in cattedrale. Nove anni dopo quella cerimonia da sogno, il matrimonio tra la showgirl sassarese ...La particolare "simpatia" tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini è stata sotto agli occhi di tutti, anche quando l'ex compagno diha abbandonato definitivamente la Casa più ...

Questo è il caso della showgirl argentina Belen Rodriguez. Dopo gli esordi, che l’hanno consacrata allo status di sex-symbol per antonomasia, la soubrette ha coltivato la sua passione per la ...Da Maddalena Corvaglia (testimone di nozze) a Belen Rodriguez, fino all'arrivo della bellissima sposa in cattedrale. Nove anni dopo quella cerimonia da sogno, il matrimonio tra la showgirl sassarese e ...