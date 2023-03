“Belen… non sta bene”. Le Iene, Claudio Santamaria la sostituisce all’ultimo istante: poi la rivelazione choc (Di mercoledì 15 marzo 2023) Belen Rodriguez assente alle Iene, panico tra i fan. La bella argentina è stata sostituita in extremis da Claudio Santamaria, che ha preso il suo posto per condurre il programma in onda su Italia1. Solo qualche settimana fa, il pubblico è impazzito per alcuni retroscena relativi all’abbandono di Teo Mammucari, si parlava di grandi litigate nel backstage, poi le cose si sono sgonfiate. Da quello che però ha raccontato lo stesso Santamaria, Belen non sta bene e ha dovuto prendere il suo posto per coprire il ruolo da conduttore per una sera. È stato lui stesso a spiegarlo: “Eccoci qui, buonasera e benvenuti a Le Iene! Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Belen Rodriguez assente alle, panico tra i fan. La bella argentina è stata sostituita in extremis da, che ha preso il suo posto per condurre il programma in onda su Italia1. Solo qualche settimana fa, il pubblico è impazzito per alcuni retroscena relativi all’abbandono di Teo Mammucari, si parlava di grandi litigate nel backstage, poi le cose si sono sgonfiate. Da quello che però ha raccontato lo stesso, Belen non stae ha dovuto prendere il suo posto per coprire il ruolo da conduttore per una sera. È stato lui stesso a spiegarlo: “Eccoci qui, buonasera e benvenuti a Le! Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti ...

