Beef - Lo scontro: nel trailer ufficiale della serie Netflix con Steven Yeun scoppia la voglia di vendetta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Con il trailer di Beef - Lo scontro possiamo cominciare a farci un'idea sulla nuova serie dark comedy di Netflix con Steven Yeun. Il nuovo e rabbioso trailer di Beef - Lo scontro, mette subito in chiaro l'anima oscura di questa nuova serie tv con Ali Wong e Steven Yeun (attualmente impegnato anche in un progetto con Bong Joon-Ho). Le immagini offerte nella clip anticipano tutta la frustrazione angosciante dei suoi due protagonisti, in uno scontro che ha sicuramente molto da raccontare sulla società odierna. Pubblicato di recente su You Tube, il trailer di Beef ci offre un primo assaggio della dark ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 marzo 2023) Con ildi- Lopossiamo cominciare a farci un'idea sulla nuovadark comedy dicon. Il nuovo e rabbiosodi- Lo, mette subito in chiaro l'anima oscura di questa nuovatv con Ali Wong e(attualmente impegnato anche in un progetto con Bong Joon-Ho). Le immagini offerte nella clip anticipano tutta la frustrazione angosciante dei suoi due protagonisti, in unoche ha sicuramente molto da raccontare sulla società odierna. Pubblicato di recente su You Tube, ildici offre un primo assaggiodark ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NetflixIT : La vendetta va servita cruda. BEEF - Lo scontro la nuova serie prodotta da A24, con Steven Yeun e Ali Wong, è in ar… - Justinminfp : RT @NetflixIT: La vendetta va servita cruda. BEEF - Lo scontro la nuova serie prodotta da A24, con Steven Yeun e Ali Wong, è in arrivo il 6… - afnewsinfo : BEEF – LO SCONTRO | Trailer ufficiale | Netflix - badtasteit : #Beef - Lo scontro: il trailer della nuova serie con #StevenYeun in arrivo su #Netflix - TVTips_official : RT @NetflixIT: La vendetta va servita cruda. BEEF - Lo scontro la nuova serie prodotta da A24, con Steven Yeun e Ali Wong, è in arrivo il 6… -