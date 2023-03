Bebe Vio torna a gareggiare: nel mirino Parigi 2024 (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’azzurra non compete dai Giochi di Tokyo Bebe Vio is back. 19 mesi dall’ultima volta riprende in mano il fioretto, si mette la maschera e torna alle competizioni. La veneta non gareggia dai Giochi di Tokyo 2020 e nel weekend scenderà in pista per la tappa italiana della Coppa del Mondo Paralimpica Pisa 2023, valida per Parigi 2024. “Sono molto emozionata per quest’ennesima ripartenza. Certo ch’è strano, tiro di scherma da quando ho cinque anni, prima in piedi e poi, dai 13 anni, in carrozzina, ho partecipato a molte tappe di Coppa del Mondo, a tre Europei, tre Mondiali e due Paralimpiadi, eppure in questi giorni mi sento agitata. Questa lunga assenza dalle pedane mi riempie di dubbi e di paure: sarò pronta per la gara? Sarò ancora in grado di tirare ad alto livello? Oltre alle mie storiche avversarie, quante nuove ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’azzurra non compete dai Giochi di TokyoVio is back. 19 mesi dall’ultima volta riprende in mano il fioretto, si mette la maschera ealle competizioni. La veneta non gareggia dai Giochi di Tokyo 2020 e nel weekend scenderà in pista per la tappa italiana della Coppa del Mondo Paralimpica Pisa 2023, valida per. “Sono molto emozionata per quest’ennesima ripartenza. Certo ch’è strano, tiro di scherma da quando ho cinque anni, prima in piedi e poi, dai 13 anni, in carrozzina, ho partecipato a molte tappe di Coppa del Mondo, a tre Europei, tre Mondiali e due Paralimpiadi, eppure in questi giorni mi sento agitata. Questa lunga assenza dalle pedane mi riempie di dubbi e di paure: sarò pronta per la gara? Sarò ancora in grado di tirare ad alto livello? Oltre alle mie storiche avversarie, quante nuove ...

