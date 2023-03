Beauty trend: è “Angelica” il segreto per una pelle baciata dal sole (Di mercoledì 15 marzo 2023) Korff presenta la nuova Terra abbronzante “Angelica”: una limited edition in omaggio a Raffaello Sanzio Dopo la letteratura di Dante e la scultura di Antonio Canova, quest’anno Korff ha deciso di omaggiare l’arte della pittura con uno dei suoi più noti esponenti: Raffaello Sanzio, considerato uno dei tre massimi maestri del Rinascimento insieme a Michelangelo e Leonardo da Vinci. In particolare, la Terra Angelica si ispira ad uno dei capolavori del pittore, la Madonna Sistina, che ritrae la Madonna con in braccio il bambino Gesù e, in basso, due angioletti immersi nei loro pensieri. E sono proprio loro ad interessare la nuova Terra in Limited Edition, ormai divenuta un iconico prodotto Korff, un appuntamento che si conferma best seller, anno dopo anno. Personalizzata con decori, texture e pennelli sempre differenti, la Terra rivela lo spirito vitale e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Korff presenta la nuova Terra abbronzante “”: una limited edition in omaggio a Raffaello Sanzio Dopo la letteratura di Dante e la scultura di Antonio Canova, quest’anno Korff ha deciso di omaggiare l’arte della pittura con uno dei suoi più noti esponenti: Raffaello Sanzio, considerato uno dei tre massimi maestri del Rinascimento insieme a Michelangelo e Leonardo da Vinci. In particolare, la Terrasi ispira ad uno dei capolavori del pittore, la Madonna Sistina, che ritrae la Madonna con in braccio il bambino Gesù e, in basso, due angioletti immersi nei loro pensieri. E sono proprio loro ad interessare la nuova Terra in Limited Edition, ormai divenuta un iconico prodotto Korff, un appuntamento che si conferma best seller, anno dopo anno. Personalizzata con decori, texture e pennelli sempre differenti, la Terra rivela lo spirito vitale e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... federicorradini : RT @XChannelTweet: Come utilizziamo #semiotica e #bigdata per intercettare i #trend della #cosmetica? Ci vediamo domani alla presentazione… - FaroukFrancesca : RT @XChannelTweet: Come utilizziamo #semiotica e #bigdata per intercettare i #trend della #cosmetica? Ci vediamo domani alla presentazione… - enricogobbi91 : RT @XChannelTweet: Come utilizziamo #semiotica e #bigdata per intercettare i #trend della #cosmetica? Ci vediamo domani alla presentazione… - davethekeed : RT @XChannelTweet: Come utilizziamo #semiotica e #bigdata per intercettare i #trend della #cosmetica? Ci vediamo domani alla presentazione… - XChannelTweet : Come utilizziamo #semiotica e #bigdata per intercettare i #trend della #cosmetica? Ci vediamo domani alla presentaz… -