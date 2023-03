Bce | gli analisti tagliano le stime | rialzo solo di 25 punti

(Di mercoledì 15 marzo 2023) La Bce alzerà i tassi soltanto di 25base nella riunione di domani, e non di 50 come previsto. E' l'ultima stima deglidi Bloomberg Economics, che hanno cambiato la loro precedente ...

Laalzerà i tassi soltanto di 25 punti base nella riunione di domani, e non di 50 come previsto. E' l'ultima stima degli analisti di Bloomberg Economics, che hanno cambiato la loro precedente ...... oltre al caso Silicon Valley Bank , alla riunione dellache domani dovrà decidere sul nuovo ... Traaltri finanziari, Generali è arretrata del 5,86%. Male ancheenergetici (Enel - 2,20%, Eni ...La richiesta riguarda ancheistituti italiani sotto la vigilanza di Francoforte. L'attesa dalla riunionedi giovedì è per un rialzo dei tassi di 50 punti base . La sfida di contenere l'...

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - La Bce alzerà i tassi soltanto di 25 punti base nella riunione di domani, e non di 50 come previsto. E' l'ultima stima degli analisti di Bloomberg Economics, che hanno cambiato ...Fatti, previsioni e scenari della Fabi sulla prossima mossa della Bce. Nuovi aumenti in arrivo per i mutui a tasso fisso e tasso variabile. Gli analisti danno per certo che domani la Bce toccherà ...