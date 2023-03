Bce | il dilemma del Consiglio sul rialzo dei tassi

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Nel bel mezzo di una tempesta finanziaria e bancaria la Bce vede ildirettivo ritrovarsi per deliberare un nuovo aumento deidi interesse che aveva ripetutamente preannunciato. Un vero e proprioquello che i banchieri centrali dell'eurozona si trovano di fronte. Procedere e apparire insensibili al brusco deterioramento del clima, rischiando forse di alimentare l'alta tensione. Oppure desistere, magari riducendo la portata del, ma anche in questo caso con il rischio di sortire l'effetto opposto, ove i mercati vedessero in questa scelta una conferma ai loro timori che, ad oggi, non dovrebbero avere giustificazioni nei fondamentali del settore. E magari finendo così per favorire il panico.Fino a stamattina la maggior parte degli osservatori si attendeva che la Bce tirasse dritto con il ...