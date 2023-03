Bayern Monaco | pronto il rinnovo per un giovane leader

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoBellinazzo : Dunque la Supercoppa italiana si giocherà a Riad per 4 edizioni con il formato a 4 squadre. Intanto il Bayern Mona… - repubblica : Bayern Monaco, striscione di insulti contro il ministro Piantedosi - Bobby225608 : @caleriserva Vai tra io prefirisco beccare il bayern monaco e perdere 7 a0 sia andata che ritorno piuttosto che vivere il derby ai quarti - alinidax : @giorgio11882839 L’Inter non è il Bayern Monaco. Mi sembra palese… - __Manuel11__ : @theMilanZone_ Milan- Chelsea Benfica -Inter Napoli - City Real - Bayern Monaco -

- PSG 2 - 0 21:10 Tottenham - Milan 0 - 0 BASKET - EUROLEAGUE 18:30 Maccabi - Fenerbahçe 78 - 74 20:30 Crvena Zvezda - Anadolu Efes 94 - 75 21:00- Panathinaikos 84 - 70 BASKET - Commenta per primo Con l'addio di Cancelo finito al Bayern Monaco a gennaio, il Manchester City è rimasto orfano di un terzino sinistro di livello. Un buco da colmare a giugno: a Guardiola, svela The Athletic , piace molto Ben Chilwell del Chelsea.

Il Bayern Monaco strizza l'occhio alla multiproprietà Calcio e Finanza

Con l'addio di Cancelo finito al Bayern Monaco a gennaio, il Manchester City è rimasto orfano di un terzino sinistro di livello. Un buco da colmare a giugno: a Guardiola, svela The Athletic, piace ...Vittoria larghissima per il Manchester City, che ha battuto 7-0 il Lipsia nell'incontro valido per gli ottavi di finale di ritorno della Champions League. I Citizens hanno ottenuto ...