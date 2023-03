Basket | risultati NBA di oggi 15 marzo | ottima vittoria dei Lakers | crollano ancora i Nuggets

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 15 marzo 2023) È la serata di Milwaukee che sembra inarrestabile e conquista già la qualificazione alla postseason, quante emozioni in NBA, ecco iPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Impossibile non partire proprio dalla serata magica dei Bucks che non perdono l’occasione di agguantare il play off con largo anticipo nemmeno con davanti a loro Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.