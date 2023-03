(Di mercoledì 15 marzo 2023), 15 mar. - (Adnkronos) - Arriva su un campo prestigioso e al termine di una delle trasferte più delicate della stagione la certezza aritmetica dellazione aiper(50-19) che si prende per 116-104 la 21/a vittoria nelle ultime 23 gare e spazza via nel finale i Suns (37-32) che, senza l'infortunato Kevin Durant, non tengono testa a unache chiude la gara con il parziale da 24-9 che non lascia speranze a. Leader e trascinatore è come sempre Giannis Antetokounmpo: 11/23 al tiro (meno preciso del solito), ma protagonista con i suoi 36 punti, 11 rimbalzi e otto assist con 14/24 ai liberi - un campanello d'allarme in vista dei. Fondamentale al suo fianco il fedele scudiero Brook Lopez da 21 punti e 10 rimbalzi con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Basket: Nba, Milwaukee vince a Phoenix e si qualifica ai playoff - - TV7Benevento : Basket: Nba, Banchero segna 27 punti ma Orlando perde a San Antonio - - TV7Benevento : Basket: Nba, i risultati delle partite - - BasketUniverso : Pat Beverley incolpa la cultura rap per i problemi che sta vivendo Ja Morant - atsky2022 : @rprat75 @Andr3Th3Giant Si certo l'NBA la guardiamo ancora e ancora ma ormai con partite che talvolta viaggiano ver… -

...era sempre stato il, prima alla Seaford High di Long Island, poi a Rutgers, dove aveva vinto il premio di atleta dell'anno nel 1967. Visto che non era abbastanza bravo per passare nella, ...Ilspumeggiante di Ross e compagni, come noto, deriva da una precisa scelta della società : ... l'ex general manager degli Houston Rockets (la franchigiain cui il leggendario argentino ha ...Vittoria esterna di Milwaukee che si impone 133 - 124 a Sacramento allungando in vetta alla Eastern Conference. Le superstar di Kings (40 - 27) e Bucks (49 - 19) giocano da superstar e lo spettacolo è ...

Nba, incredibile Curry: ferisce un ragazzo in faccia con un tiro da tre Corriere dello Sport

Phoenix, 15 mar. – (Adnkronos) – Arriva su un campo prestigioso e al termine di una delle trasferte più delicate della stagione la certezza aritmetica della qualificazione ai playoff per Milwaukee (50 ...San Antonio, 15 mar. -(Adnkronos) – Facile vittoria casalinga per San Antonio (18-50) che supera 132-114 Orlando (28-41). Record di franchigia per gli Spurs che mandano a bersaglio ben 22 triple e ...