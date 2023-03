Basket | EuroCup | Brescia cede nell’ultimo quarto al Panevezys e si complica la vita verso i playoff

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Si è conclusa la sfida ditra la Germanie i lituani del 7Bet-Lietkabelis, valevole per la sedicesima giornata del torneo continentale. Sfida fondamentale per i lombardi, che si presentavano all’appuntamento con 7 vittorie e un settimo posto da difendere nella corsa ai, mentre i lituani erano quinti, con un successo in più rispetto a. Ecco come è andata. GERMANI– 7BET-LIETKABELIS65-74 Parte bene la squadra ospite, con un primo parziale di 5-0, ma reagisceche con Nikolic e Massinburg impattano il risultato e il primoviaggia sul filo dell’equilibrio. Una giocata da tre punti ancora di Nikolic vale il primo vantaggio dei lombardi dopo 4’ di gioco, ma nessuna ...

Gli highlights della sfida tra Bursaspor e Venezia, sfida valida come sedicesima giornata della 2022/2023 di. Finisce 73 - 89 in Turchia a favore della squadra di coach Spahija, che ha trovato un superbo Michael Bramos, autore di 24 punti con sette triple a segno su dieci tentate. Venezia sbanca la Turchia, superando 73 - 89 il Bursaspor nella sfida valevole per la sedicesima giornata della 2022/2023 di. Secondo successo di fila per gli uomini di coach Spahija, già sicuri del passaggio del turno. 24 punti per Michael Bramos, un cecchino dall'arco con il 70% di.

