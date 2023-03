Basket | EuroCup 2023 | Bramos e Granger trascinano Venezia | Buducnost sconfitto per 89-73

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Bellissima vittoria esterna per la Reyernella 16ma giornata dell’2022-. Al Tofas Spor Salonu i ragazzi di Neven Spahija fanno la differenza nell’ultimo quarto e battono per 89-73 il Bursaspor, conquistando dunque il secondo successo consecutivo in questa competizione dopo quello di settimana scorsa contro Brescia. A fine partita il top scorer per la squadra italiana è Michaelcon i suoi 24 punti, ma vanno sottolineati anche i 18 punti e 8 assist di Jaysone i 14 di Jordan Parks. Alla compagine turca non bastano invece i 23 punti di Onuralp Bitim e i 16 di Zach Auguste. Grazie a questo successo la Reyer porta a 9-7 il proprio record e stacca momentaneamente l’Ulm e il Lietkabelis (entrambe con una partita in meno), restando dunque da sola in terza posizione a due ...

Venezia sbanca la Turchia, superando 73 - 89 il Bursaspor nella sfida valevole per la sedicesima giornata della2022/2023 di. Secondo successo di fila per gli uomini di coach Spahija, già sicuri del passaggio del turno. 24 punti per Michael Bramos, un cecchino dall'arco con il 70% di

In diretta dal PalaLeonessa di Brescia la sfida tra la Germani e il Lietkabelis, valida per il sedicesimo turno del gruppo A di EuroCup. I padroni di casa con una vittoria aggancerebbero i lettoni in