Basket | Eurocup 2022 2023 | Brescia cade in casa 65-74 contro il Lietkabelis

(Di mercoledì 15 marzo 2023)in65-74ilnella sfida valevole per la sedicesima giornata delladi. Quinto successo di fila per la compagine lituana, mentre i ragazzi di Magro incassano il secondo ko di fila dopo quelloVenezia. Tante le difficoltà offensive incontrate dai padroni di, con il solo Petrucelli in doppia cifra con 15 punti. RISULTATI e CLASSIFICHE REGOLAMENTO LA PARTITA – Inizio difficile per entrambe le squadre, che in attacco fanno faticare nel corso del primo quarto a mettere punti sul tabellone.in attacco si appoggia perlopiù a Christian Burns, mentre dietro è Tai Odiase a fare la voce grossa con un paio di stoppate ...

Gli highlights della sfida tra Bursaspor e Venezia , sfida valida come sedicesima giornata della2022/2023 di. Finisce 73 - 89 in Turchia a favore della squadra di coach Spahija, che ha trovato un superbo Michael Bramos, autore di 24 punti con sette triple a segno su dieci tentate ...

Eurocup, la Germani è già agli ottavi di finale Giornale di Brescia

Queste le novità di Germani-Lietkabelis, gara valida come terzultimo turno di regular season di Eurocup, in programma dalle 20.30 al PalaLeonessa. La Pallacanestro Brescia ha già staccato il pass per ...