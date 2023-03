Basilica di Vitruvio | ritrovati marmi che fanno pensare all’opera dell’architetto romano Il Sindaco di Fano invita il Ministro Sangiuliano agli scavi

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Per cinque secoli ladiè sembrata essere una leggenda che finalmente sembra aver trovato un epilogo. Un ritrovamento casuale come spesso succede in archeologia, un cantiere di ristrutturazione di una palazzina nel centro diha portato alla luce i resti di quello che potrebbe risultare un imponente edificio pubblico, decorato su ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VandeMdna : @dariosci1 @alessandra_rand @ClassiCultit @OsservArch @paolo_mighetto @iuliusroma @Unipisa @DariusAryaDigs… - solospettacolo : Basilica Vitruvio: sindaco invita ministro a visitare reperti - Ilgava1 : RT @sempreciro: - Ragazzi! Mettete a posto la cameretta che c'è uno schifo! + Mamma! Abbiamo ritrovato la basilica di Vitruvio! - Ah! Ecco… - pirata_21 : La leggendaria basilica di Vitruvio, scomparsa da 500 anni, è riapparsa sotto la cameretta di due bambini. Niente d… - elicriso2 : RT @sempreciro: - Ragazzi! Mettete a posto la cameretta che c'è uno schifo! + Mamma! Abbiamo ritrovato la basilica di Vitruvio! - Ah! Ecco… -

Fano (PU) - 'Ho invitato il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a visitare i reperti archeologici che potrebbero appartenere alladi'. Il sindaco Seri ha inviato ufficialmente al Ministro della Cultura una lettera nella quale dettaglia i contorni della scoperta archeologica. 'La recentissima scoperta ..."Ho invitato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a visitare i reperti archeologici che potrebbero appartenere alladi". Il sindaco di Fano (Pesaro Urbino) Massimo Seri ha inviato ufficialmente al Ministro della Cultura una lettera nella quale dettaglia i contorni della scoperta archeologica: ...Pietro G. ha 8 anni, Olimpia G. ne ha appena 4. Ma se quello che ipotizzano gli archeologi fosse confermato, il ritrovamento della leggendariadi, nel centro di Fiano, sarebbe anche un po' merito loro. La notizia della scoperta è di qualche giorno fa. Quello che non si sapeva è che è stata proprio la ristrutturazione degli ...

"Ho invitato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a visitare i reperti archeologici che potrebbero appartenere alla Basilica di Vitruvio". (ANSA)