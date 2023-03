Baronissi | finanziata la nuova scuola di Sava per 4 | 8 milioni di euro

Leggi su zon

(Di mercoledì 15 marzo 2023). Arrivano dal PNRR della Regione Campania i fondi da impiegare per la demolizione e ricostruzione della“S.Maria delle Grazie” di, chiusa da cinque anni per vulnerabilità sismica.: a quanto ammonta il finanziamento? Il finanziamento è di 4.712.000il comprese 494.760di risorse comunali. Le parole del sindaco di“È un risultato importante per l’intera città, oltre che per la comunità’ di– sottolinea il sindaco diGianfranco Valiante – che l’amministrazione porta a casa grazie a un lavoro di grande determinazione e tenacia e alla buona progettazione degli uffici comunali. Lasarà...