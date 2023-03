Barella in Porto-Inter va fuori fase: troppi errori in una gara chiave (Di mercoledì 15 marzo 2023) Porto-Inter ha visto una prova deludente da Barella. Il centrocampista si è perso molto in fretta tra corse a vuoto ed errori inspiegabili. FLOP AGLI OTTAVI – Porto-Inter non ha visto tra i suoi protagonisti Nicolò Barella. Uno dei presunti leader della squadra non è riuscito a dare il contributo sperato. Inzaghi probabilmente contava proprio su di lui per ripartire dopo aver assorbito gli attacchi dei lusitani. Invece il centrocampista si è perso, tra corse a vuoto e imprecisioni al limite dell’inspiegabile. troppi errori – In 80 minuti Barella ha messo insieme 40 tocchi. Perché la sua presenza nel gioco non è mai in discussione. Il problema sono stati gli errori. I suoi passaggi sono stati realizzati ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023)ha visto una prova deludente da. Il centrocampista si è perso molto in fretta tra corse a vuoto edinspiegabili. FLOP AGLI OTTAVI –non ha visto tra i suoi protagonisti Nicolò. Uno dei presunti leader della squadra non è riuscito a dare il contributo sperato. Inzaghi probabilmente contava proprio su di lui per ripartire dopo aver assorbito gli attacchi dei lusitani. Invece il centrocampista si è perso, tra corse a vuoto e imprecisioni al limite dell’inspiegabile.– In 80 minutiha messo insieme 40 tocchi. Perché la sua presenza nel gioco non è mai in discussione. Il problema sono stati gli. I suoi passaggi sono stati realizzati ...

