Barcellona, caso Negreira: emergono documenti che incastrerebbero i blaugrana (Di mercoledì 15 marzo 2023) Altra settimana, altro episodio per quanto riguarda il caso Barcellona per i presunti pagamenti ai direttori gara. Sarebbero emersi, infatti, dei documenti che attesterebbero i pagamenti del club blaugrana, in diversi anni, direttamente all’ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri José Maria Entiquez Negreira. La cifra sarebbe molto ingente e, se la notizia dovesse essere confermata, metterebbe nei guai ancora di più il Barcellona. Secondo quanto riportato dal giornale online madrileno Libertad Digital, i documenti che incastrerebbero il Barcellona sarebbero pari a versamenti totali della cifra di 7,3 milioni di euro. Il giornale online riporta direttamente un paio di documenti, intitolati “rapporto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Altra settimana, altro episodio per quanto riguarda ilper i presunti pagamenti ai direttori gara. Sarebbero emersi, infatti, deiche attesterebbero i pagamenti del club, in diversi anni, direttamente all’ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri José Maria Entiquez. La cifra sarebbe molto ingente e, se la notizia dovesse essere confermata, metterebbe nei guai ancora di più il. Secondo quanto riportato dal giornale online madrileno Libertad Digital, icheilsarebbero pari a versamenti totali della cifra di 7,3 milioni di euro. Il giornale online riporta direttamente un paio di, intitolati “rapporto ...

