Banchero 27 punti | ma Orlando ko I Bucks passano a Phoenix | Denver cade a Toronto

I Bucks (50 - 19) mostrano tutta la loro solidità anche a Phoenix e diventano la prima squadra in questo campionato a tagliare il traguardo delle 50 vittorie in stagione. Milwaukee gioca meglio i ...

