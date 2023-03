**Banche: Giorgetti, 'italiane solide ma vigiliamo'** (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. - - "Mi sembra che il sistema bancario italiano sia solido, non abbia le stesse regole di quello americano, dopodiché vigiliamo perché bisogna sempre vigilare". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sul crac SVB a margine di un evento. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. - - "Mi sembra che il sistema bancario italiano sia solido, non abbia le stesse regole di quello americano, dopodichéperché bisogna sempre vigilare". Così il ministro dell'Economia Giancarlosul crac SVB a margine di un evento.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Abner_9_ : RT @VGjondrekaj: Quando perla Giorgetti vi sentite sicuro ? !!! Per me è allarmante , perché #giorgetti e i suoi amici sanno solo a mentir… - VGjondrekaj : Quando perla Giorgetti vi sentite sicuro ? !!! Per me è allarmante , perché #giorgetti e i suoi amici sanno solo a… - LaSordaefelice : @RisatoNicola Deve averli consigliati giorgetti di inventarsi l'ennesima stronzata per nascondere la valanga in arr… - Schmit_Henri : RT @lauranaka: Paura infetta i mercati, Piazza Affari crolla fino a -4,7%. Scattano sospensioni al ribasso, Bper KO con -10%, UniCredit, Ba… - CastigliMirella : RT @lauranaka: Paura infetta i mercati, Piazza Affari crolla fino a -4,7%. Scattano sospensioni al ribasso, Bper KO con -10%, UniCredit, Ba… -

Dl Superbonus, Giorgetti: restiamo freddi su compensazione F24 ...che le banche e le assicurazioni sono lontane da aver assunto volumi di crediti d'imposta tali da non avere spazio per acquisire crediti". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ... Riforma del fisco bocciata ... Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo, ha annunciato la possibile mobilitazione contro la riforma del ... Ci potrebbero essere altre banche fortemente esposte verso i comparti tech e cripto, ma in questo ... Crack SVB, le banche italiane non temano il rischio contagio ... per una serie di motivi spiegati anche dal ministero dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dal presidente ABI (Associazione Banche Italiane) Antonio Patuelli e dal Commissario europeo all'Economia ... ...che lee le assicurazioni sono lontane da aver assunto volumi di crediti d'imposta tali da non avere spazio per acquisire crediti". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo...... Giancarloe Maurizio Leo, ha annunciato la possibile mobilitazione contro la riforma del ... Ci potrebbero essere altrefortemente esposte verso i comparti tech e cripto, ma in questo ...... per una serie di motivi spiegati anche dal ministero dell'Economia Giancarlo, dal presidente ABI (AssociazioneItaliane) Antonio Patuelli e dal Commissario europeo all'Economia ... **Banche: Giorgetti, ‘italiane solide ma vigiliamo’** Il Sannio Quotidiano Dl Superbonus, Giorgetti: restiamo freddi su compensazione F24 Roma, 15 mar. (askanews) - "Restiamo freddi sulla proposta che le banche possano utilizzare crediti di imposta ... acquisire crediti".Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ... Crollo Svb, l’Eurogruppo rassicura: nostre banche molto diverse Agenzia Banche italiane e Ue sempre monitorate. Bene tempestività Usa – “Il ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, segue con attenzione gli sviluppi delle vicende legate alla Sil ... Roma, 15 mar. (askanews) - "Restiamo freddi sulla proposta che le banche possano utilizzare crediti di imposta ... acquisire crediti".Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ...Agenzia Banche italiane e Ue sempre monitorate. Bene tempestività Usa – “Il ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, segue con attenzione gli sviluppi delle vicende legate alla Sil ...