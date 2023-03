Banche, First Republic dopo Svb? Quanto pesano le agenzie di rating (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) - A ogni crisi finanziaria, e quella aperta con il fallimento di Silicon Valley Bank lo è, anche ragionando sulle sue reali dimensioni, torna in primo piano il ruolo della agenzie di rating. Hanno il compito di giudicare l'affidabilità di chi emette titoli e in questa fase si trovano a gestire l'onere di dover 'scommettere' sulla tenuta delle Banche. Nel caso di Svb si è denunciato il ritardo con il quale hanno modificato le loro valutazioni, ora è il giudizio di Standard&Poor's a indicare la prossima vittima: First Republic. Il rating è stato tagliato a 'BB+' da 'A-', mettendo la banca sotto 'creditwatch negative', sotto osservazione con implicazioni negative. Il livello BB+ corrisponde a 'junk', spazzatura. E' un passo che, spesso, prelude a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) - A ogni crisi finanziaria, e quella aperta con il fallimento di Silicon Valley Bank lo è, anche ragionando sulle sue reali dimensioni, torna in primo piano il ruolo delladi. Hanno il compito di giudicare l'affidabilità di chi emette titoli e in questa fase si trovano a gestire l'onere di dover 'scommettere' sulla tenuta delle. Nel caso disi è denunciato il ritardo con il quale hanno modificato le loro valutazioni, ora è il giudizio di Standard&Poor's a indicare la prossima vittima:. Ilè stato tagliato a 'BB+' da 'A-', mettendo la banca sotto 'creditwatch negative', sotto osservazione con implicazioni negative. Il livello BB+ corrisponde a 'junk', spazzatura. E' un passo che, spesso, prelude a ...

