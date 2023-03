Banche europee in forte calo in borsa. Bnp Paribas – 8%, Unicredit – 5%. Dopo il crac Svb, il “caso” Credit Suisse (Di mercoledì 15 marzo 2023) Altra mattinata al cardiopalma per i titoli bancari europei. Alle turbolenze scatenate dal fallimento della californiana Silicon Valley Bank si sommano le nuove preoccupazioni per il colosso svizzero Credit Suisse che crolla a Zurigo di quasi il 10% Dopo che i principali azionisti sauditi della banca hanno escluso di essere disponibili a versare altro denaro nell’istituto. L’altro colosso svizzero Ubs perde oltre il 4%. A Parigi Bnp Paribas è stata sospesa momentaneamente dalle contrattazioni mentre perdeva l’8%. La rivale Société Générale arretra del 7%. A Francoforte Commerzbank accusa un calo di oltre il 6% mentre Deutsche Bank segna un meno 5,8%. Le spagnole Santander e Bbva perdono entrambe circa il 4%. Male anche le Banche italiane. Sul listino di piazza Affari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Altra mattinata al cardiopalma per i titoli bancari europei. Alle turbolenze scatenate dal fallimento della californiana Silicon Valley Bank si sommano le nuove preoccupazioni per il colosso svizzeroche crolla a Zurigo di quasi il 10%che i principali azionisti sauditi della banca hanno escluso di essere disponibili a versare altro denaro nell’istituto. L’altro colosso svizzero Ubs perde oltre il 4%. A Parigi Bnpè stata sospesa momentaneamente dalle contrattazioni mentre perdeva l’8%. La rivale Société Générale arretra del 7%. A FrancoCommerzbank accusa undi oltre il 6% mentre Deutsche Bank segna un meno 5,8%. Le spagnole Santander e Bbva perdono entrambe circa il 4%. Male anche leitaliane. Sul listino di piazza Affari ...

