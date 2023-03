...prestigiose ricordiamo quella come danzatore alla cerimonia d'apertura dei Mondiali di...nel Video Clip "Libertà " di Cristiano Cremonini e per Alessandra Amoroso in "Vivere a Colori Tour"'...... il, il tiro con l'arco e la pallamano. In ogni location ci sono possibilità diverse, con proposte come l'arrampicata, il paddle, il nuoto, le uscite al mare oppure al fiume. Il tutto'...... dove abbiamo la possibilità di stare accanto a numerosi ragazzi che speriamo possano venire con noi a giocare a sitting volley,o touch tennis ed a tutte le altre discipline".'interno ...

Badminton, All England Open 2023: completato il primo turno, avanza Carolina Marin OA Sport

Si sono disputati oggi gli ultimi incontri del primo turno di tutti i tabelloni dello YONEX All England Open Badminton Championships 2023, torneo di categoria HSBC BWF World Tour Super 1000 con un ...Penultima giornata dello Yonex German Open 2023 di badminton, torneo di categoria World Tour Super 300 con un montepremi di 210mila dollari americani di scena alla Westenergie Sporthalle di Muelheim a ...