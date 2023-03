Azzurra suora nel finale di Che Dio ci Aiuti 7, l’ultima puntata lancia Un Passo dal Cielo 7 con un crossover (Di mercoledì 15 marzo 2023) Azzurra diventa suora nel finale di Che Dio ci Aiuti 7. FanPage.it svela un’anteprima assoluta in cui il personaggio di Francesca Chillemi prenderà i voti e non solo. Lei e Suor Teresa saranno protagoniste di un esilarante imprevisto che scatenerà un crossover con Un Passo dal Cielo 7 (un escamotage messo in atto da Lux Vide per lanciare la prossima stagione della fiction, come già accaduto in passato con Don Matteo). Azzurra suora nel finale di Che Dio ci Aiuti 7 porta a compimento la maturazione del suo personaggio. Da ragazza frivola a donna ormai responsabile: in un’intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, la Chillemi ha anticipato a proposito: Da ora in poi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023)diventaneldi Che Dio ci7. FanPage.it svela un’anteprima assoluta in cui il personaggio di Francesca Chillemi prenderà i voti e non solo. Lei e Suor Teresa saranno protagoniste di un esilarante imprevisto che scatenerà uncon Undal7 (un escamotage messo in atto da Lux Vide perre la prossima stagione della fiction, come già accaduto in passato con Don Matteo).neldi Che Dio ci7 porta a compimento la maturazione del suo personaggio. Da ragazza frivola a donna ormai responsabile: in un’intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, la Chillemi ha anticipato a proposito: Da ora in poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... biciofab : RT @Marti490: Crossover #CheDioCiAiuti7 e #UnPassoDalCielo7 - CCokina12 : RT @Marti490: Crossover #CheDioCiAiuti7 e #UnPassoDalCielo7 - SoniaSamoggia : RT @fanpage: In esclusiva abbiamo il video del crossover tra #CheDioCiAiuti7 e #Unpassodalcielo7. La scena, che vedrà protagoniste Suor Az… - _erikaleo : Azzurra suora ?? Ditemi che sono in un incubo e che in realtà Guido e Davide sono ancora vivi, Azzurra è sempre Azzu… - asociale_s : accetterò mai azzurra leonardi suora? spoiler NO MAI -