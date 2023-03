AZ-Lazio, Sarri: “Per passare serve voglia, chi guadagna milioni non deve avere alibi” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Az-Lazio, Sarri in conferenza stampa – È chiamata all’impresa in terra olandese la Lazio di Maurizio Sarri, che domani alle ore 21 sfiderà l’AZ Alkmaar nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League. La formazione biancoceleste, ricordiamo, è stata battuta per 2-1 una settimana all’Olimpico: Lazio, ancora priva dell’infortunato Ciro Immobile, chiamata dunque a ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Az-in conferenza stampa – È chiamata all’impresa in terra olandese ladi Maurizio, che domani alle ore 21 sfiderà l’AZ Alkmaar nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League. La formazione biancoceleste, ricordiamo, è stata battuta per 2-1 una settimana all’Olimpico:, ancora priva dell’infortunato Ciro Immobile, chiamata dunque a ... TAG24.

