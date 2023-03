AZ-Lazio, Sarri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tutto pronto per AZ Alkmaar-Lazio. Alle 19:00 di oggi, mercoledì 15 marzo, Maurizio Sarri presenterà il match di ritorno degli ottavi di Conference League in conferenza stampa. Potrete seguire la conferenza stampa su Lazio Style Channel, 233 di Sky, e su Lazio Style Radio 89.3 FM. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Grande attesa per le parole del tecnico biancoceleste in una settimana cruciale: prima l’impegno con l’AZ, poi il derby con la Roma. Da valutare l’11 titolare in Olanda, possibile turn over ma solo le parole di Sarri potranno aiutare a fare chiarezza. Monitorate anche le condizioni di Immobile, in dubbio per il derby. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tutto pronto per AZ Alkmaar-. Alle 19:00 di oggi, mercoledì 15 marzo, Mauriziopresenterà il match di ritorno degli ottavi di Conference League in. Potrete seguire lasuStyle Channel, 233 di Sky, e suStyle Radio 89.3 FM. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Grande attesa per le parole del tecnico biancoceleste in una settimana cruciale: prima l’impegno con l’AZ, poi il derby con la Roma. Da valutare l’11 titolare in Olanda, possibile turn over ma solo le parole dipotranno aiutare a fare chiarezza. Monitorate anche le condizioni di Immobile, in dubbio per il derby. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Lazio, #Sarri: 'Sospensione della squalifica di #Mourinho? E' per la carriera... Nel mio caso invece c'erano du… - SportRepubblica : Mercato allenatori: il Milan sogna Conte. Lazio, Sarri alla Ferguson. L'Inter tra Juric e Thiago Motta [aggiornamen… - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Leggo | Derby, Immobile in panchina. Sarri pensa al turn over ragionato - laziopress : Leggo | Derby, Immobile in panchina. Sarri pensa al turn over ragionato - Solo_La_Lazio : ?? Settimana chiave per la #Lazio ?? #Sarri lavora in campo e aspetta l’incontro con #Lotito ?? Il Patron però non dà… -