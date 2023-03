AZ Alkmaar, Jansen non si fida della Lazio: 'Ora ci conoscono. Sarri fonte d'ispirazione' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pascal Jansen, tecnico dell'AZ Alkmaar, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio, ritorno degli ottavi di Conference... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pascal, tecnico dell'AZ, parla in conferenza stampa alla vigiliacon la, ritorno degli ottavi di Conference...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : AZ Alkmaar, Jansen non si fida della Lazio: 'Ora ci conoscono. Sarri fonte d'ispirazione': Pascal Jansen, tecnico d… - LALAZIOMIA : AZ Alkmaar, Jansen non si fida della Lazio: 'Ora ci conoscono. Sarri fonte d'ispirazione' - LazioNews_24 : AZ Alkmaar, Jansen: «Stimo molto Sarri, ecco cosa dobbiamo fare domani» - laziopress : AZ Alkmaar-Lazio, Jansen in conferenza: “Dobbiamo pensare a noi, non so come giocheranno” - LALAZIOMIA : RT @laziopress: AZ Alkmaar-Lazio, Jansen in conferenza: “Dobbiamo pensare a noi, non so come giocheranno” -