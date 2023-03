AZ Alkmaar, Jansen: «Ho moltissimo rispetto per Sarri» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole di Pascal Jansen in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, valido per il ritorno degli ottavi di Conference Intervenuto in conferenza stampa, Pascal Jansen, tecnico dell’AZ Alkmaar ha parlato alla vigilia della gara contro la Lazio in Conference League: GARA D’ANDATA – «Abbiamo parlato dei primi 25 minuti, dobbiamo pensare al nostro gioco. Abbiamo perso palla e concesso alla Lazio le prime occasioni. Magari stavolta ci saranno scenari diversi, anche la Lazio ha imparato dal primo round». SOLD-OUT – «Siamo felici del sold out, i tifosi ci aiuteranno domani per centrare un buon risultato». IMPORTANZA DELLA GARA – «Sicuramente una delle più importanti. Conosco questi ragazzi, siamo forti a mantenere le nostre abitudini. Difficile capire come giocheranno, era così anche la scorsa settimana. Hanno ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole di Pascalin conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, valido per il ritorno degli ottavi di Conference Intervenuto in conferenza stampa, Pascal, tecnico dell’AZha parlato alla vigilia della gara contro la Lazio in Conference League: GARA D’ANDATA – «Abbiamo parlato dei primi 25 minuti, dobbiamo pensare al nostro gioco. Abbiamo perso palla e concesso alla Lazio le prime occasioni. Magari stavolta ci saranno scenari diversi, anche la Lazio ha imparato dal primo round». SOLD-OUT – «Siamo felici del sold out, i tifosi ci aiuteranno domani per centrare un buon risultato». IMPORTANZA DELLA GARA – «Sicuramente una delle più importanti. Conosco questi ragazzi, siamo forti a mantenere le nostre abitudini. Difficile capire come giocheranno, era così anche la scorsa settimana. Hanno ...

