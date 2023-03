AXA Italia: utile netto stabile a 327 milioni, crescita profittevole e ottime performance nei business prioritari (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) - - utile netto a 327 milioni di euro, stabile rispetto al 2021 - Raccolta Danni a 2,02 Miliardi (+5,7%), con forte crescita nei business chiave: Salute (+9,6%), Commercial Lines (+7,5%) e Personal Lines (+4,4%) - Raccolta Vita a 3,4 Miliardi , (-28,7%), che risente di un rialzo dei tassi di interesse, di una forte volatilità dei mercati finanziari e del generale contesto di incertezza macroeconomica e geopolitica - Combined Ratio Danni anno corrente a 95,8% - Solvency Ratio: in aumento, a 228% - AXA Italia tra i primi 10 mercati chiave per il Gruppo Milano, 15 marzo 2023. “AXA Italia registra nel 2022 risultati eccellenti, con un'importante crescita dei business prioritari e un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) - -a 327di euro,rispetto al 2021 - Raccolta Danni a 2,02 Miliardi (+5,7%), con forteneichiave: Salute (+9,6%), Commercial Lines (+7,5%) e Personal Lines (+4,4%) - Raccolta Vita a 3,4 Miliardi , (-28,7%), che risente di un rialzo dei tassi di interesse, di una forte volatilità dei mercati finanziari e del generale contesto di incertezza macroeconomica e geopolitica - Combined Ratio Danni anno corrente a 95,8% - Solvency Ratio: in aumento, a 228% - AXAtra i primi 10 mercati chiave per il Gruppo Milano, 15 marzo 2023. “AXAregistra nel 2022 risultati eccellenti, con un'importantedeie un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lavoroecultura : L'Italia risulta ultima nella ricerca AXA sul benessere mentale. Sono maggiormente colpiti i #giovani e le donne (o… - blogcupoftea : L'Italia è ultima in Europa per salute mentale - iotiassicuro : Stress e disagi mentali, Italia prima al mondo - chikka_pr : RT @AXAItalia: Torna per il terzo anno il #MindHealthReport , la ricerca del gruppo AXA che ha coinvolto oltre 30.000 persone in 16 Paesi.… - AXAItalia : Torna per il terzo anno il #MindHealthReport , la ricerca del gruppo AXA che ha coinvolto oltre 30.000 persone in 1… -