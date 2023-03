Avellino | il report dopo la gara con il Giugliano | allarme per Pane

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutola vittoria con il, l'deve fare i conti con ilmedico. E' scattato l'per Pasquale. L'estremo difensore ha rimediato una botta in occasione del secondo gol della formazione gialloblu siglato da Gennaro Scognamiglio. Nelle prossime ore il portiere biancoverde si sottoporrà ad esami strumentali, si parla di una sospetta frattura ad una costola. Ramzi Aya non è sceso in campo per un risentimento al ginocchio che sarà da valutare. Presente nel pomeriggio anche Jacopo Dall'Oglio che ne avrà ancora per un bel pò.