Auto | Meloni | ' no deindustrializzazione sull' altare della decarbonizzazione'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "L'Italia condivide gli obiettivi di doppia transizione, ecologica e digitale, per consegnare alle nuove generazioni un modello di sviluppo intelligente e sostenibile", ma la "transizione deve avvenire all'insegna della gradualità e del realismo", evitando che l"altare della decarbonizzazione ci conduca dritti alla deindustrializzazione". Così il premier Giorgia Meloni, in Aula alla Camera, rispondendo a un question time sul processo di transizione ecologica nella filiera dell'Automotive.

