Australia | 13enne detenuto in isolamento per 45 giorni

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Un ragazzino di 13 anni è stato tenuto inin una cella del Cleveland Youth Detention Centre di Townsville, in, per 45. Lo riporta la Bbc. Ilera stato condannato per aver aggredito un coetaneo. Inper settimane, senza avere contatti con nessuno, si è visto costretto ad allagare la cella con l’acqua del gabinetto per attirare l’attenzione degli agenti. Il suo avvocato, Tim Grau, ha definito la detenzione “eccessiva e crudele” a fronte della storia penale del suo giovane assistito. “Era già stato denunciato in passato”, ha detto il legale, “ma nulla che potesse giustificare la detenzione. Temo che sia stato messo inper una carenza di personale”. La Bbc, citata da Rainews24, racconta come nel Queensland ...

Altro che “Mare Fuori”, 13enne per 6 settimane in una cella di isolamento: “Per carenza di personale&... Il Riformista

