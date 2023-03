Aurora Ramazzotti sotto choc: l’influencer dice la sua su Giorgia Meloni (Di mercoledì 15 marzo 2023) Personaggi Tv. Aurora Ramazzotti torna a parlare di un argomento attualissimo su Instagram. l’influencer questa volta ha qualcosa di importante da dire direttamente a Giorgia Meloni. “Mi viene da piangere”, ha scritto la Ramazzotti a proposito di una brutta notizia che l’ha decisamente sconvolta. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Tommaso Zorzi in ansia, c’entra Aurora Ramazzotti? Leggi anche: Aurora Ramazzotti finisce nella bufera dopo questa foto: occhio al dettaglio Aurora Ramazzotti contro il governo Meloni: la protesta sui social Il nuovo provvedimento del governo Meloni ha fatto infuriare tante persone, tra le quali anche ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 15 marzo 2023) Personaggi Tv.torna a parlare di un argomento attualissimo su Instagram.questa volta ha qualcosa di importante da dire direttamente a. “Mi viene da piangere”, ha scritto laa proposito di una brutta notizia che l’ha decisamente sconvolta. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Tommaso Zorzi in ansia, c’entra? Leggi anche:finisce nella bufera dopo questa foto: occhio al dettagliocontro il governo: la protesta sui social Il nuovo provvedimento del governoha fatto infuriare tante persone, tra le quali anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Ho paura di crescere un maschio. A una bambina avrei potuto insegnare come difendersi da quello che ho affrontato… - infoitinterno : Stop famiglie arcobaleno a Milano, Aurora Ramazzotti: 'Governo Meloni ossessionato, mi viene da piangere' - andreastoolbox : Aurora Ramazzotti: «Cavolo, divento mamma!» #Ramazzotti: #Aurora #«Cavolo, #mamma!» #divento ??????? - libero_it : Aurora Ramazzotti si è confessata in una lunga intervista, parlando della gravidanza, del legame con Goffredo e di… - GossipNews_it : Aurora Ramazzotti al nono mese in copertina, confessione spiazzante a Vanity Fair: ''Aspetto un maschio, ma volevo… -

Eros Ramazzotti, è Dalila Gelsomino la sua nuova fiamma Insieme sono legati indissolubilmente dalla loro primogenita Aurora Ramazzotti che sta per farli diventare nonni per la prima volta . Eros non vede l'ora di portare il nipotino sul palco . Ottimi ... Aurora Ramazzotti e la maternità: "Ho fatto fatica a gestire la gravidanza" È una Aurora Ramazzotti radiante e con il pancione in bella vista quella in copertina nell'ultimo numero di Vanity Fair , alla vigilia della nascita del suo primo figlio dallo storico fidanzato Goffredo ... Lindsay Lohan è incinta: aspetta il primo figlio dal marito Bader Shammas Lindsay Lohan: da Disney alla prigione e ritorno guarda le foto Leggi anche › Mamme star del 2023: dal primo bebè di Aurora Ramazzotti al quarto figlio di Blake Lively Lindsay Lohan e Bader ... Insieme sono legati indissolubilmente dalla loro primogenitache sta per farli diventare nonni per la prima volta . Eros non vede l'ora di portare il nipotino sul palco . Ottimi ...È unaradiante e con il pancione in bella vista quella in copertina nell'ultimo numero di Vanity Fair , alla vigilia della nascita del suo primo figlio dallo storico fidanzato Goffredo ...Lindsay Lohan: da Disney alla prigione e ritorno guarda le foto Leggi anche › Mamme star del 2023: dal primo bebè dial quarto figlio di Blake Lively Lindsay Lohan e Bader ... Aurora Ramazzotti, manca poco al parto: critiche sulla cameretta TGCOM Aurora Ramazzotti, la confessione: avrebbe preferito una figlia femmina La giovane Aurora Ramazzotti è in dolce attesa del suo primo figlio; ora che è al nono mese di gravidanza, la rivista Vanity Fair le ha dedicato la copertina dell’ultimo numero. Ma nel corso ... Aurora Ramazzotti contro il Governo Meloni: "Ossessionato, mi viene da piangere" Aurora Ramazzotti sta per diventare madre del suo primo figlio, ma si è detta seriamente preoccupata dal Governo Meloni. La figlia di Eros e Michelle Hunziker si è lasciata andare ad uno sfogo social. La giovane Aurora Ramazzotti è in dolce attesa del suo primo figlio; ora che è al nono mese di gravidanza, la rivista Vanity Fair le ha dedicato la copertina dell’ultimo numero. Ma nel corso ...Aurora Ramazzotti sta per diventare madre del suo primo figlio, ma si è detta seriamente preoccupata dal Governo Meloni. La figlia di Eros e Michelle Hunziker si è lasciata andare ad uno sfogo social.