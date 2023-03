Attenzione, Credit Suisse non è Svb. La paura si abbatte anche sulle banche italiane, il governo monitora (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'effetto contagio si rimette in moto a Piazza Affari, peggiore listino d'Europa (-4,6%). Per sgominarlo scendono in campo Meloni, Giorgetti e Patuelli A causa delle turbolenze, ora si scommette che la Bce possa alzare i tassi "soltanto" di 25 punti base Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'effetto contagio si rimette in moto a Piazza Affari, peggiore listino d'Europa (-4,6%). Per sgominarlo scendono in campo Meloni, Giorgetti e Patuelli A causa delle turbolenze, ora si scommette che la Bce possa alzare i tassi "soltanto" di 25 punti base

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Attenzione, Credit Suisse non è Svb. La paura si abbatte anche sulle banche italiane, il governo monitora - HuffPostItalia : Attenzione, Credit Suisse non è Svb. La paura si abbatte anche sulle banche italiane, il governo monitora (di C. Sc… - JackTerron : RT @adbsdebbus: Al posto di criminalizzare i possessori di criptovalute, le banche centrali potrebbero porre maggiore attenzione sulla gest… - adbsdebbus : Al posto di criminalizzare i possessori di criptovalute, le banche centrali potrebbero porre maggiore attenzione su… - menoopiu : Attenzione! Banche in crisi, come previsto a volte ritornano. Il caso della Silicon Valley Bank - SVB e Credit Su… -