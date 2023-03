ATP Indian Wells | Jannik Sinner | “Ho due cose dove so che posso migliorare Fritz? Devo alzare il livello”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Una prima volta assai gradita.ha sconfitto negli ottavi di finale del Masters1000 dilo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-1 6-4 e per la prima volta in carriera ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale.può anche fregiarsi di essere il primo italiano ad aver raggiunto questo traguardo, in un torneo che tradizionalmente non è mai stato troppo fortunato per gli azzurri. Una partita non semplice contro l’elvetico, con un punteggio che non attesta in maniera fedele quanto si è visto in campo. A dirlo piuttosto chiaramente è stato proprionell’intervista post match: “Il punteggio è bugiardo, entrambi abbiamo espresso undi gioco alto, scambi lunghi. In alcuni casi sono stato un po’ fortunato, come sul 4-3 del ...

Jannik Sinner approda per la prima volta in carriera ai quarti di finale di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. L'azzurro, testa di serie numero undici, ha battuto 6 - 1 6 - 4 lo svizzero Stan Wawrinka in un'ora e 39 minuti. Giovedì affronterà il campione in carica, lo statunitense Taylor Fritz, quarta testa di serie del seeding, che l'aveva eliminato nel 2021 nel primo dei suoi tre ottavi di finale a Indian Wells.

Una prima volta assai gradita. Jannik Sinner ha sconfitto negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-1 6-4 e per la prima volta in carriera ha ottenuto l'accesso ai quarti di finale.