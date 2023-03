ATP Indian Wells 2023, Jannik Sinner lascia 5 giochi a Wawrinka e accede ai quarti (Di mercoledì 15 marzo 2023) Missione compiuta per Jannik Sinner. L’azzurro (n.13 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 6-1 6-4 lo svizzero Stan Wawrinka (n.100 ATP). Dopo la vittoria a Rotterdam contro l’elvetico, Sinner si è ripetuto negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells, conquistando l’accesso ai quarti di finale di questo torneo per la prima volta in carriera. Lo score non dice tutta la verità in quanto si è assistito a una partita lottata, con scambi molto lunghi, in cui Jannik è stato costretto a dare tutto quello che aveva per piegare un Wawrinka di buon livello, seppur molto falloso. Il prossimo avversario sarà il padrone di casa, Taylor Fritz (n.5 del mondo), impostosi per 6-4 6-3 contro l’ungherese Marton Fucsovics (n.84 ATP). ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Missione compiuta per. L’azzurro (n.13 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 6-1 6-4 lo svizzero Stan(n.100 ATP). Dopo la vittoria a Rotterdam contro l’elvetico,si è ripetuto negli ottavi di finale del Masters1000 di, conquistando l’accesso aidi finale di questo torneo per la prima volta in carriera. Lo score non dice tutta la verità in quanto si è assistito a una partita lottata, con scambi molto lunghi, in cuiè stato costretto a dare tutto quello che aveva per piegare undi buon livello, seppur molto falloso. Il prossimo avversario sarà il padrone di casa, Taylor Fritz (n.5 del mondo), impostosi per 6-4 6-3 contro l’ungherese Marton Fucsovics (n.84 ATP). ...

