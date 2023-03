ATP Indian Wells 2023 | Jannik Sinner | “Contro Taylor Fritz l’imperativo sarà servire bene”

(Di mercoledì 15 marzo 2023)ce l’ha fatta. L’azzurro, impegnato nella nottata italiana, ha sconfitto negli ottavi di finale del Masters1000 dilo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-1 6-4 e per la prima volta in carriera ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale.è diventato anche il primo italiano ad aver raggiunto questo traguardo, in un torneo che tradizionalmente non è mai stato troppo fortunato per gli azzurri e questa tendenza, se andiamo a vedere, c’è stata anche nell’edizione corrente. Una partita non semplicel’elvetico, con un punteggio che non attesta in maniera fedele quanto si è visto in campo. A parlarne con i colleghi di Ubitennis è stato proprio: “E’ stata una gara molto fisica, soffrivo con i suoi colpi e poi c’era il vento ...

Per la seconda volta nel giro di un mese Wawrinka (100) ha subito la legge di Sinner(13). Come a Rotterdam, il vodese stato sconfitto dall'italiano negli 1/8 del Masters 1000 diWells, questa volta per 6 - 1 6 - 4. Dopo un primo set ......Berrettini sarà visibile in chiaro sul servizio streaming gratuito messo a disposizione dalla... AdWells invece attesa per la sfida di doppio tra Fabio Fognini e Simone Bolelli opposti ai ......Berrettini sfiderà Ilya Ivashka nel primo turno dell'Challenger di Phoenix 2023 , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città statunitense. Dopo la prematura eliminazione a...

Sinner ai quarti dell'Atp Indian Wells, Wawrinka battuto in 2 set. Giovedì sfida Fritz Sky Sport

Impresa di Jannik Sinner che batte il 37enne svizzero Stan Wawrinka (attualmente numero 100 Atp) in due ser per 6-1, 6-4 e diventa il primo italiano a centrare i quarti di Indian Weells.